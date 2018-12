POL-REK: 181211-2: Einbruchsserie in Pulheim - Stommeln

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:55 Uhr war ein erkannter Täter fünfmal auf Beutezug.

In der Paul-Schneider-Straße gelangte der Einbrecher am Montag (11. Dezember) auf das Gartengrundstück, stieg auf das Garagendach und hebelte ein in der Höhe befindliches Badezimmerfenster auf. Dieses stand in Kippstellung. Nach mehreren Hebelversuchen gab das Fenster nach und der Täter kletterte in das Haus. Dort entwendete er Schmuck und Uhren. In der Bruchstraße gelangte der Täter später wieder über den Garten an eine Terrassentür und ein Bürofenster, welches er aufhebelte. Dort entwendete er Schmuck. Auf dem Weißdornweg erkannte ein 52-Jähriger einen Unbekannten um 18:00 Uhr, der über einen Zaun im Garten flüchtete. Zuvor brach er in das Haus des Mannes ein. Im Bruchfeldchen wurde eine dunkel gekleidete Person gesehen, die sich auf einem Balkon eines Einfamilienhauses aufhielt. Der Zeuge (59) hörte um 19:20 Uhr ein Knacken, bemerkte den Täter, der daraufhin floh. Um 19:55 Uhr sah ein weiterer Zeuge (54) einen Unbekannten an seiner Terrassentür des Hauses in der Straße Am Schausacker. Auch hier flüchtete der Täter nach zahlreichen, missglückten Hebelversuchen.

In allen Fällen, wo der Täter gestört wurde, decken sich die Beschreibungen der Zeugen. Der Unbekannte ist etwa 20-25 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, von schlanker Statur, hat dunkle Haare und trug vermutlich eine schwarze Sweatjacke mit Kapuze.

Präventionshinweis der Polizei: Seien auch Sie aufmerksam! Sehen Sie in ihrem Wohnviertel verdächtige Personen, die dort offenbar nicht hingehören, dann rufen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Zeugenhinweise zu den genannten Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth telefonisch unter 02233 52-0 entgegen. (bm)

