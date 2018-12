POL-REK: 181211-1: Verkehrsunfälle mit schwer Verletzten - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Montag (10. Dezember) haben sich bei drei Verkehrsunfällen in Hürth, Elsdorf und Kerpen drei Personen schwer verletzt.

In Kerpen-Horrem kollidierten auf der Hauptstraße gegen 10:15 Uhr zwei Autos. Eine 48-jährige Frau fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Merodestraße. Als ein 78-jähriger Mann nach dem Ausparken in den fließenden Verkehr einfuhr, übersah er den von hinten kommenden Wagen der Frau. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer, der Mann leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

In Hürth stieß an der Ecke Kaulardstraße/Zum Komarhof gegen 10:45 Uhr ein Auto mit einem Fahrrad zusammen. Der 75-jährige Autofahrer kam aus Richtung "Zum Komarhof" und beabsichtigte, links in die Kaulardstraße abzubiegen. Als der ebenfalls 75 Jahre alte Radfahrer, der auf der Kaulardstraße in Richtung Steinstraße fuhr, den Einmündungsbereich "Zum Komarhof" überquerte, stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen. Der Radfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Am Abend wurde gegen 18:15 Uhr auf der Eifelstraße in Elsdorf ein 14-jähriger Jugendlicher von einem Auto angefahren. Der 14-Jährige beabsichtigte, in Höhe des Kreisverkehrs den Fußgängerüberweg zu nutzen. Dabei erfasste ihn das Auto eines 84-jährigen Mannes. Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Polizisten setzten seine Mutter über den Unfall in Kenntnis. (nh)

