POL-REK: 181210-4: Fußgängerin schwer verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine 81-jährige Frau wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem rangierenden Auto angefahren.

Die Seniorin stand am Freitagmorgen (07. Dezember) um 11:55 Uhr an der Kranzmaarstraße und wollte diese überqueren. Etwa in Höhe der Hausnummer 23 stand ein 51-jähriger Mann mit seinem Auto auf dem linken Gehweg in Richtung Ringstraße und beabsichtigte, rückwärts auf einen Parkplatz zu rangieren. Dabei übersah er die Seniorin, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Fahrzeug befand und fuhr sie an. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Die informierten Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

