POL-REK: 181210-3: Raub auf Wettbüro - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Täter flüchtete mit einem geringen Bargeldbetrag zum Brühler Bahnhof.

Ein unbekannter Täter betrat am Sonntag (09. Dezember) um 10:25 Uhr ein Wettbüro an der Burgstraße. Dort bedrohte er eine 22-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einem geringen Betrag flüchtete der Täter in Richtung des Bahnhofes / Schlosses, wo er von einem weiteren Zeugen (27) gesehen wurde.

Der Täter war circa 180 cm groß und dunkel gekleidet. Er trug eine Kapuze und eine Sonnenbrille sowie eine Umhängetasche aus Stoff.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt des Täters machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 in Hürth zu melden. (bm)

