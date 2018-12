POL-REK: 181210-6: Schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Montag (10. Dezember) sind auf der Straße "Am Meisenberg" zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 21-jähriger Mann wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr, als der 21-Jährige mit seinem Auto auf der Straße "Am Meisenberg" in Richtung Landesstraße 361 fahrend nach links in die Gegenspur geriet und mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-jährigen Mannes kollidierte. Der 21-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Uniklinik. Der 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße "Am Meisenberg" komplett gesperrt. (nh)

