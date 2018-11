POL-PDLU: Beindersheim: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Beindersheim (ots) - Am 15.11.2018, gegen 13:00 Uhr, fährt in der Frankenthaler Straße ein 20- jähriger Radfahrer auf einen verkehrsbedingt haltenden VW Passat auf und kommt zu Fall. Allerdings kann der Radfahrer zuvor nicht rechtzeitig bremsen, da er an beiden Händen während des Fahrens PET- Six- Packs festhält. Durch den Sturz zieht er sich eine Platzwunde am Kinn zu und wird in eine umliegende Klinik verbracht.

