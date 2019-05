Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen, Versuchter Wohnungseinbruch; Täter gestellt

Hattingen (ots)

Am Do., 10.05.2019, gegen 15:00 Uhr, nahm ein männlicher Täter einen am Tatort befindlichen Stein und schlug das im Erdgeschoss befindliche Fenster eines leerstehenden Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße ein. Der Täter konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte in der Wohnung angetroffen werden. Er wurde zur PW Hattingen zwecks weiterer Ermittlungen gebracht.

