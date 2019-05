Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Rollerfahrerin leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagmittag fuhr eine 17-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Roller auf der Elberfelder Straße in Richtung Wuppertal. An der Einmündung Huxel wollte sie nach links abbiegen. Als sie abbiegen wollte, stieß sie mit dem Daimler eines 65-jährigen Sprockhövelers zusammen, der hinter ihr fuhr und gerade zum Überholen angesetzt hatte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 17-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

