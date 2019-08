Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Rollerfahrerin angefahren; Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt; Aurich - Auffahrunfall auf Leerer Landstraße; Südbrookmerland - Surfer bewusstlos auf dem Großen Meer

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Rollerfahrerin angefahren

Eine 17-Jährige ist am Montag auf der Moordorfer Straße in Aurich von ihrem Roller gestürzt und leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr hinter der Rollerfahrerin aus Südbrookmerland und touchierte sie offenbar, als sie in die Straße Achtert Kroog einbiegen wollte. Sie stürzte. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte 17-Jährige zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein VW Golf 6 ist am Montag in Aurich beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16:08 Uhr und 18:45 Uhr auf einem Parkplatz am Schloßplatz. Möglicherweise fuhr der Verursacher ein rotes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auffahrunfall auf Leerer Landstraße

Bei einem Auffahrunfall auf der Leerer Landstraße sind am Dienstag zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin aus Oldenburg fuhr gegen 11:20 Uhr auf der Landstraße stadteinwärts und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dafür hielt sie auf der Straße an. Die hinter ihr fahrende 27 Jahre alte Auricherin in einem Ford Fiesta bremste ebenfalls ab und kam zum Stehen. Eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin aus Nordrhein-Westfalen bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Ford Fiesta auf. Dadurch wurde der Ford Fiesta auf das Auto der 23-jährigen Oldenburgerin geschoben. Die Oldenburgerin und ihre 23 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Sonstiges Geschehen

Südbrookmerland - Surfer bewusstlos auf dem Großen Meer

Ein 54 Jahre alter Urlaubsgast ist am Montag bewusstlos auf dem Großen Meer in Südbrookmerland aufgefunden worden. Ein Passant bemerkte den 54-Jährigen gegen 15 Uhr auf dem Wasser treibend. Er sprang hinein und zog den bewusstlosen Mann an Land. Der 54 Jahre alte Surfer aus Bayern konnte reanimiert werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Oldenburg in ein Krankenhaus gebracht.

