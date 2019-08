Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Lack zerkratzt; Stedesdorf - Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Langeoog - Mann vor Langeoog geborgen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Lack zerkratzt

Ein schwarzer VW Polo ist am Montag auf einem Parkplatz in Wittmund beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des Wagens. Der VW Polo war zum Tatzeitpunkt zwischen 16 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schmiedestraße abgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Stedesdorf - Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 23 Jahre alter Rollerfahrer aus Holtriem ist am Montag gegen 15:15 Uhr auf der Esenser Straße in Stedesdorf von der Polizei angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Dem Rollerfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges Geschehen

Langeoog - Mann vor Langeoog geborgen

Vor der Insel Langeoog ist am Montag gegen 15 Uhr ein Mann leblos aus dem Wasser geborgen worden. Urlaubsgäste hatten im Bereich des Hundestrands bemerkt, dass eine Person in Höhe SOS Punkt D leblos auf dem Wasser trieb. Ein Gast reagierte sofort und sprang ins Wasser. Gemeinsam mit der DLRG zog er den Mann, einen 81 Jahre alten Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, an Land. Trotz einer sofort durchgeführten Reanimation konnte der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

