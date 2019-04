Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fußgänger angefahren- Verursacher flüchtet

Herdecke (ots)

Am Sonntag, gegen 10:30 Uhr, wollte ein 59-jähriger Herdecker zu Fuß die Mühlenstraße überqueren. Er ging aus Richtung eines Supermarktes in Richtung Hauptstraße und nutzte hierfür den vorhandenen Zebrastreifen. Als er sich auf der Fahrbahn befand, wurde er von einem dunkel-bronzenen Pkw erfasst, der in Richtung Ruhrstraße unterwegs war. Der 59-Jährige konnte durch einen Sprung zurück Schlimmeres verhindern, wurde jedoch an seinem Arm von dem Pkw getroffen. Der Pkw fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Anwesende Zeugen notierten sich das Kennzeichen. Ermittlungen zu dem Fahrzeug und dem Fahrer dauern an.

