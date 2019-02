Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, gegen 19.10 Uhr, befuhr ein goldfarbener Audi die Ixheimer Straße. Er streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines ordnungsmäßig geparkten Fahrzeugs und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Der Verursacher verlor an der Unfallstelle das Gehäuse seines Außenspiegels, weshalb Fahrzeugtyp und -farbe feststehen. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06332-9760 oder per Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden.

