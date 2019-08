Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Aufbrüche von Zigarettenautomaten: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter; Norden - Schmierereien in Innenstadt: Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Aufbrüche von Zigarettenautomaten: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

In den vergangenen Wochen war es im Altkreis Norden zu zahlreichen Zigarettenautomatenaufbrüchen gekommen. Die Polizei hat nun einen mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handelt sich um einen 34 Jahre alten Mann aus dem Altkreis Norden. Er steht im Verdacht, zwischen Juli und August 2019 unter anderem in Norden, Hage, Großheide, Osteel und Berumbur Zigarettenautomaten aufgebrochen zu haben. Aus den Automaten wurden in einigen Fällen auch die Geldkassette und Tabakwaren entwendet. Polizeibeamte des PK Norden hatten Anfang August im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet festgestellt, dass der 34 Jahre alte Mann mit einem unterschlagenen Auto unterwegs war. In dem Auto wurden zudem Werkzeuge festgestellt, die offenbar für die Automatenaufbrüche benutzt worden sein könnten. Seit der Kontrolle und vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen wurden keine Zigarettenautomatenaufbrüche mit dem Modus Operandi mehr angezeigt. Die Ermittlungen dauern an. Bislang ist der 34-Jährige in mehr als zehn Fällen tatverdächtig. Der entstandene Gesamtschaden der Taten liegt schätzungsweise bei 45.000 Euro. Haftgründe lagen nicht vor.

Norden - Schmierereien in Innenstadt: Zeugen gesucht

Im Stadtgebiet Norden ist es in der Nacht zu Mittwoch zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter beschmierten Gebäude, Fenster und Autos mit verfassungswidrigen Zeichen und Symbolen. Die Vorfälle ereigneten sich gegen 23:30 Uhr in der Brückstraße und im Neuen Weg. Besprüht wurden in der Brückstraße nach bisherigem Erkenntnisstand Gebäude, Fenster und Mülltonnen. Darüber hinaus sprühten die Täter verfassungswidrige Zeichen auf die Motorhauben eines Mercedes und eines VW Passat, die zum Tatzeitpunkt am Neuen Weg abgestellt waren. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

