Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unter Drogen Unfall verursacht

Hamm-Mitte (ots)

Offenbar unter Drogeneinfluss verursachte ein 29-Jähriger am Donnerstag, 15. August, auf der Münsterstraße einen Verkehrsunfall mit einem verletzten, dreijährigen Kind. Der Mann war mit seinem Seat in Richtung Innenstadt unterwegs, als er gegen 15.20 Uhr, in Höhe der Lippebrücke, auf einen Opel eines 42-Jährigen auffuhr. Anschließend wurde der Opel auf einen weiteren Opel einer 49-Jährigen aufgeschoben. Ein dreijähriges Kind in diesem Fahrzeug wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Dem Seat-Fahrer aus Hamm wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (mw)

