Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte wirft Restaurantaufsteller um

Hamm-Mitte (ots)

Eine Unbekannte beschädigte am Mittwochabend, 14. August, gegen 19 Uhr einen Aufsteller im Außenbereich eines Restaurants an der Martin-Luther-Straße. Die Frau warf den Aufsteller um und verschwand dann in Richtung Fußgängerzone. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Die Frau ist zirka 1,65 Meter groß, hat dunkelbraune Haare mit Strähnen und trug eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916- 0 entgegen.(lt)

