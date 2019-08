Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Scheibe zerstört: Einbrecher bestehlen Firma in Heessen

Hamm-Heessen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 14. August (20 Uhr), und Donnerstag, 15. August (6.45 Uhr), haben sich Unbekannte Zugang zu einer Firma in der Ahlener Straße verschafft. Sie zerstörten eine Scheibe und gelangten so in die Innenräume. Dort entwendeten sie Geld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(lt)

