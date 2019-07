Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: E-Biker mit Rettungshubschrauber ins Krankenhau

Olsberg (ots)

Ein 44-jähriger E-Biker musste nach einem Unfall am Sonntag auf der Straße Vockelied mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Gegen 10.45 Uhr war der Olsberger mit seinem Rad in Richtung Bruchhausen unterwegs. Als ein vorrausfahrendes Auto abbremste, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß. Der Mann aus Olsberg wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Da nicht auszuschließen ist, dass an dem E-Bike technische Veränderungen durchgeführt wurden, stellten die Beamten das Zweirad sicher.

