Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt

Neuhofen) Verkehrssicherheitswoche der Polizei startet

Mutterstadt / Neuhofen (ots)

Seit Montag führt die Polizeiinspektion Schifferstadt wieder eine Verkehrssicherheitswoche durch. Zum Auftakt haben die Beamten zwei Laserkontrollen durchgeführt. In Mutterstadt ist in der Blockfeldstraße gemessen worden. Die erlaubten 30 km/h sind von 12 Autofahrern überschritten worden. Der Schnellste ist dabei mit 51 km/h gemessen worden. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich. In Neuhofen haben die Polizisten die Woogstraße ins Visier genommen. Auch dort sind 30 km/h zulässig. Allerdings haben hier 32 Autofahrer dagegen verstoßen. Der "Spitzenreiter" ist mit 65 km/h gemessen worden. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich.

