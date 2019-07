Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Mofas

Schmallenberg (ots)

In der Nacht zum Samstag entwendeten unbekannte Täter ein Mofa auf der Poststraße. Zwischen 23 Uhr und 13 Uhr knackten sie das Schloss der Hercules und nahmen das Zweirad mit. An diesem war das grüne Versicherungskennzeichen 987UTS angebracht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell