Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer beim Abbiegen angefahren

Bestwig (ots)

Ein 44-jähriger Fahrradfahrer erlitt am Freitag beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße schwere Verletzungen. Gegen 14.30 Uhr war der Bestwiger auf dem Radweg in Richtung Brilon unterwegs. Eine 38-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Steinfurt fuhr ebenfalls in Richtung Brilon. Als sie nach rechts in die Halbeswiger Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

