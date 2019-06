Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchtes Raubdelikt

Mescheder (ots)

Am Samstag, 14:45 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Meschede die K41 von Enkhausen in Richtung Schüren. In der kurvenreichen Strecke wurde er von einer Gruppe bestehend aus ca. 10 Sportwagen aus dem Rheinland überholt. Der 69-Jährige bremste sein Fahrzeug ab, um eine Gefährdung des Straßenverkehrs zu verhindern. Die Gruppe der Sportwagen sammelte sich am Ortsanfang Schüren, wo der Mescheder an den Fahrzeugen vorbeifahren konnte. Da er davon ausging, dass die Gruppe später weiterfuhr, stellte er seinen Pkw an der Einmündung Arnold-Flues-Straße / Mülsborner Straße ab, um dann mit seinem Handy eine Bildaufzeichnung von der Gruppe zu fertigen. Trotzdem ihm dies misslang, hielt das letzte Fahrzeug aus der Gruppe der Sportwagen an. Der bislang unbekannte Fahrer griff durch die geöffnete Scheibe der Fahrerseite in den Pkw des 69-Jährigen, um diesem das Handy zu entreißen. Da jedoch der in dem Fahrzeug des Geschädigten befindliche Hund laut bellte, ließ der Sportwagenfahrer von der weiteren Tatbegehung ab, betitelte den 69-Jährigen noch mit einem Schimpfwort und fuhr seiner Gruppe hinterher. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

