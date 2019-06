Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Oeventrop

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 28.06.2019, ereignete sich gegen 14 Uhr in Oeventrop ein Verkehrsunfall an der Einmündung Kirchstraße / Widayweg. Ein 63jähriger Pkw-Fahrer, der aus der Kirchstraße nach links abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt einer 61jährigen Pkw-Fahrerin, die den Widayweg aus Richtung Bahnhof kommend befuhr. Weil Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr alarmiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Pkw-Fahrerin klagte über Schmerzen im Brustbereich, so dass ein RTW angefordert wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 EUR. (BT)

