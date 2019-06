Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Flucht folgte Wohnungsdurchsuchung

Brilon (ots)

Gegen einen 27-jährigen Briloner wird seit der Nacht zum Freitag gleich wegen mehreren Delikten ermittelt. Gegen 22.30 Uhr sollte der Mann mit seinem Auto am Nehdener Weg angehalten und kontrolliert werden. Der 27-jährige flüchtete jedoch mit dem Auto. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten und den hieraus resultierenden Gefahren sahen die Beamten von einer Verfolgung ab. Ermittlungen führten sie zu einer Anschrift in Brilon-Wald. Hier wurde der flüchtigen Fahrer angetroffen. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand und keinen Führerschein besitzt. Zudem rochen die Beamten den typischen Marihuanageruch in der Wohnung. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Zur Suche wurde auch ein Diensthund eingesetzt. Dem Briloner wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Mann mit einem fremden Auto gefahren ist, leitete die Polizei ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die Halterin des Autos ein.

