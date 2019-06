Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Dienstag, 11.06.2019, gegen 19.48 Uhr wurde die PW Höhr-Grenzhausen darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in der Parkanlage zwischen Bahnhofstraße und Hauptstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Messer gekommen ist. Verletzt wurde ein 23-jähriger Mann aus Ransbach-Baumbach. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Flüchtig ist eine männliche Person, welche wie folgt beschrieben wird: 1,60 m groß, schwarze Haare, bekleidet mit einem grau/schwarz karierten Pullover und einer grau/schwarzen engen Jeans. Die Fahndungsmaßnahmen mit Kräften der PW Höhr-Grenzhausen, PI Montabaur, Polizeiautobahnstation Montabaur, zwei Diensthundeführern des PP Koblenz und dem Polizeihubschrauber verliefen ohne Erfolg.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Telefon: 0261-103-1099

E-Mail: ppkoblenz.flz.poststelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell