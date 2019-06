Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an Damwildgehege 2 Hochsitze und Zaunanlage beschädigt; 20 - 25 Stk. Damwild entlaufen

Eppenberg (ots)

Im Zeitraum Do., 06.06.2019, 12.00 Uhr bis 08.06.2019, 15.00 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Eppenberg, Flur Bärental, eine Sachbeschädigung an 2 Hochsitzen und der Zaunanlage eines Damwildgeheges durch bislang unbekannte Täter. Ein Hochsitz wurde umgekippt und bei einem weiteren Hochsitz wurden die Sicherungsseile zersägt und Scheiben und Tür eingeschlagen. Weiterhin wurde ca. 15 m Zaun aufgeschnitten, bzw. die Zaunpfosten heruntergebogen, so dass etwa 20 - 25 Tiere aus dem Gelände laufen konnten. Hinweise werden an die Polizei in Cochem, Tel.: 02671/984-0 erbeten.

