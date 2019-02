Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haft nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 22.02.2019 gegen 11:35 Uhr wurde ein 39jähriger Mann aus Moldawien beim Diebstahl eines Elektroartikels in einem Fachgeschäft in Gelsenkirchen-Buer beobachtet. Da der Mann der hinzugerufenen Polizei gegenüber keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland nachweisen konnte, wurde er zunächst vorläufig festgenommen und musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Hier wurde dann bei der Überprüfung der Sachverhaltsumstände festgestellt, dass die Voraussetzungen eines "Beschleunigten Strafverfahrens" vorliegen, so dass der Mann nun bis zur Hauptverhandlung in Haft bleiben wird.

