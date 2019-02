Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind läuft bei Rot über Straße und wird von Motorrad erfasst

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 21.02.2019, ist ein elfjähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind lief gegen 15.40 Uhr bei Rot über die Kreuzung an der Kurt-Schumacher-Straße Ecke Grillostraße, wo es von einem fahrenden Motorrad erfasst wurde. Der 46-jährige Motorradfahrer war von der mittleren Fahrspur in Richtung Norden auf die linke Abbiegespur gewechselt. Da sich der Verkehr staute und der herannahende Junge durch die wartenden Autos verdeckt wurde, konnte der Fahrer aus Gelsenkirchen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Obwohl er auszuweichen versuchte, stießen der Motorradfahrer und der Elfjährige zusammen und stürzten beide. Dabei verletzte sich der junge Gelsenkirchener schwer, sodass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

