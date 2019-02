Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Auto touchiert Mädchen in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Ein achtjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20.02.2019, im Ortsteil Heßler verletzt worden. Das Mädchen war gegen 15.30 Uhr mit Inlineskates auf dem Bürgersteig an der Andersenstraße Ecke Grimmstraße unterwegs, als sie von einem vorbeifahrenden Auto touchiert wurde. Die Gelsenkirchenerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Das beteiligte Auto entfernte sich vom Unfallort, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um das Mädchen kümmerte. Den Zeugenangaben zufolge könnte es sich bei dem Fahrzeug um ein schwarzes Fahrschulauto mit bunten Streifen an der Seite gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, dem Autofahrer oder dem Unfallwagen machen können. Außerdem wird der Autofahrer gebeten, sich bei der Polizei zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6231 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell