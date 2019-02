Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Kurz vor Ende der gestrigen Champions League-Begegnung in der Veltins Arena kam es gegen 22:50 Uhr auf der Promenade vor dem Gästefanblock "S 1" zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen jeweils zwei Anhängern des FC Schalke 04 und des englischen Vertreters Manchester City. In dem Gerangel wurde ein 32-jähriger Engländer von einem Faustschlag getroffen, durch den er zu Boden stürzte. Bei diesem Sturz erlitt er ein massives Schädel-Hirn-Trauma. Ein Rettungswagen brachte ihn nach ärztlicher Notversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Es besteht derzeit akute Lebensgefahr. Die Polizei hat zur Aufklärung der Tat eine Mordkommission eingerichtet und sucht diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und/oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder - 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Torsten Sziesze

Telefon: 0209 / 365 2010

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell