Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit 111 km/h über die Schwarzmühlenstraße

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.02.2019) kontrollierte die Gelsenkirchener Polizei die Geschwindigkeit auf der Schwarzmühlenstraße, im Ortsteil Feldmark. Zwischen 13:00 und 14:30 Uhr stellten die Polizeibeamten insgesamt elf Tempoüberschreitungen fest. Um 13:50 Uhr passierte ein 21-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Seat die Messstelle mit 111 km/h. Erlaubt sind dort 50 km/h! Bei dieser Geschwindigkeit benötigt der Fahrer über 90 m, um seinen Pkw zum Stehen zu bringen. Bis er auf ein plötzlich auftretendes Hindernis reagieren kann, legt er mehr als 30 m zurück. Nach der einfachen Faustformel, ist bei doppelter Geschwindigkeit der Bremsweg viermal so lang. Dieses vollkommen unverantwortliche Verhalten wird dazu führen, dass dieser "Raser" eine Geldbuße von 280 EUR zuzüglich Gebühren, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot zu erwarten hat. Die Polizei nimmt dies zum Anlass und appelliert noch einmal eindringlich, die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu beachten. Jeder dritte Tote im Straßenverkehr geht auf eine zu schnelle und unangepasste Fahrweise zurück.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Torsten Sziesze

Telefon: 0209 / 365 2010

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell