Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauschter Gelsenkirchener bedroht Kioskbesitzer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten schweren Raub ist ein 21-jähriger Gelsenkirchener am Montag, 18.02.2019, festgenommen worden. Gegen 18.30 Uhr hatte der 21-Jährige einen Kioskbesitzer am Bahnhofsvorplatz mit einem vorgehaltenen Schraubendreher bedroht. Er forderte von ihm den Umtausch einer geöffneten Zigarettenpackung, die er zuvor gekauft hatte, und Bargeld. Der 33 Jahre alte Besitzer des Kiosks weigerte sich jedoch und wählte den Notruf. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch in dem Geschäft fest. Da der Gelsenkirchener offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an. Die zuständige Staatsanwaltschaft beantragte einen Untersuchungshaftbefehl für den Tatverdächtigen. Beim zuständigen Amtsgericht wird der 21-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell