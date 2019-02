Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gasaustritt aus PKW - Straße zeitweise gesperrt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagabend, 18.02.2019, ist es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Brüsseler Straße in Bulmke-Hüllen gegen 18 Uhr plötzlich Gas aus einem Auto ausgetreten. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich zwischen der Parkplatzeinfahrt der anliegenden Lebensmittelgeschäfte und der Europastraße/ Hohenzollernstraße komplett für den weiteren Verkehr. Die Feuerwehr entfernte das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich der Tankstelle und ließ das Gas aus dem Wagen kontrolliert entweichen. Die Sperrmaßnahmen der Polizei konnten um 18.45 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365-2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell