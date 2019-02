POL-GE: Rollerfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Polizei Gelsenkirchen

Eine 63-jährige Frau hat sich am frühen Dienstagmorgen, 19.02.2019, beim Sturz mit ihrem Motorroller schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Gelsenkirchenerin um 2.20 Uhr auf der Cranger Straße in Höhe des Bonifatiusweges aus bisher unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt in ein örtliches Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizeibeamten stellten den Motorroller als Beweismittel sicher und dokumentierten Spuren vor Ort.

