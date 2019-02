Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 16.02.2019, gegen 17:20 Uhr, hielt sich eine 36-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem zwei Jahre alten Sohn auf dem Gehweg der Dickkampstraße auf. Plötzlich und unerwartet lief das Kind zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 67-jährigen Esseners, der auf der Dickkampstraße in Richtung Rotthauser Straße fuhr. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

