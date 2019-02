Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei geht vorbeugend gegen "Planenschlitzer" vor

Gelsenkirchen (ots)

Wer mit offenen Augen über die Rastplätze an deutschen Autobahnen fährt, wird sie schon gesehen haben: LKW-Anhänger, deren Planen mit Klebeband notdürftig repariert oder mit Flicken überklebt sind. Auf einigen Rast- und Parkplätzen an den Autobahnen in unserer Region sorgen so genannte "Planenschlitzer" unter LKW-Fahrern und Speditionen für Unbehagen. Sie schneiden die Planen der Sattelschlepper auf und stehlen die geladenen Waren. Die Fahrer schlafen derweil in ihren Kabinen und bekommen davon nichts mit. Der Schaden ist teilweise sehr hoch. (siehe dazu unsere Pressemitteilung vom 20. Januar - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4170591). Die Polizei Gelsenkirchen hat nun in einem Präventionseinsatz auf den Bundesautobahnpark- und Rastplätzen im Bereich des Stadtgebietes Gelsenkirchen die LKW-Fahrer über das Problem informiert und ihnen Verhaltenstipps zum Schutz vor Diebstählen dieser Art gegeben. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Einsatzhundertschaft und der Polizeiwache Nord haben die Verantwortlichen des Fachkommissariats Prävention und Opferschutz die Fahrerinnen und Fahrer auf den Parkplätzen "Allenstein" und "Resser Mark" auf der Bundesautobahn 2 persönlich und mit Handzetteln, auch in polnischer und russischer Sprache informiert und dort Plakate mit den wichtigsten Informationen ausgehängt. Die Berufskraftfahrer waren dankbar für die Arbeit der Polizei freuten sich über die nützlichen Tipps zum Schutz ihrer Fracht. Die Polizei Gelsenkirchen kümmert sich auch in Zukunft mit verschiedenen Maßnahmen um das Problem "Planenschlitzer".

Hier einige Tipps der Polizei Gelsenkirchen für LKW-Fahrer:

- Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt stehen und suchen Sie für Pausen gut beleuchtete und möglichst bewachte Parkplätze auf.

- Achten Sie auf Fahrzeuge, die längere Zeit dicht vor, neben und/oder hinter Ihrem Fahrzeug fahren.

- Kontrollieren Sie nach jedem längeren Halt Ihr Fahrzeug und Ihre Ladung. - Lassen Sie keine Wertgegenstände (Laptop, Navi o. ä.) sichtbar im Führerhaus liegen.

