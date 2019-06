Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung von Polizeibeamten

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Abend des 22.06.2019 kommt es auf dem Strandbadfest in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. In der Folge Anzeigenaufnahme vor Ort verhält sich der der Aggressor gegenüber der Polizei fortwährend unkooperativ und aufgebracht. Er beleidigt schließlich seinen Kontrahenten. Da er einem erteilten Platzverweis nicht nachkommt wird dem 22-Jährigen die Ingewahrsamnahme eröffnet. Bei der anschließenden Fesselung beleidigt er auch die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann wird zur Polizeiinspektion verbracht und dort über Nacht in Gewahrsam genommen.

Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell