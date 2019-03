Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Giebelhardt, K 68 (ots)

Am Mi., 20.03.2019, gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter Peugeot Boxer die K 68 aus Richtung Neuroth/Steckelbach kommend in Richtung Giebelhardt/L 278. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Geländewagen Lkw Ford Ranger in entgegengesetzter Richtung. In einer langgezogenen Linkskurve (in Fahrtrichtung des Transporters) begegneten sich die beiden Fahrzeuge auf der schmalen, 4,2 Meter breiten Fahrbahn. Da der 23-Jährige mit seinem Transporter nicht ordnungsgemäß rechts fuhr, kollidierten die beiden Fahrzeuge heftig miteinander. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

