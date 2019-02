Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Wenden (ots)

Wenden - Am Samstagabend fiel einer Streife um 18:50 Uhr ein Roller in Gerlingen auf, der deutlich schneller unterwegs war, als dies für Roller mit Versicherungskennzeichen erlaubt ist. Bei der Kontrolle räumte der 29-jährige Fahrzeugführer ein, er habe technische Veränderungen am Roller vorgenommen, so dass dieser erheblich schneller sei, als erlaubt. Da der Roller als Mofa mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h versichert war, ergaben sich hieraus Verstöße gegen die Zulassungsordnung und das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem wurde der Roller hierdurch führerscheinpflichtig, einen Führerschein konnte der Rollerfahrer aber nicht vorweisen. Ihn erwarten entsprechende Anzeigen.

