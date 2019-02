Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Lkw touchiert Mercedes und flüchtet - erfolgreiche Nachbereichsfahndung

Finnentrop (ots)

Gegen 16.35 Uhr hat am Donnerstagnachmittag ein Lkw die B236 in Richtung Lennestadt befahren. Zeitgleich befuhr in entgegengesetzter Richtung ein Mercedes die Straße. Da die Straße in Höhe eines örtlichen Geldinstitutes sehr eng ist, hielt die 22-jährige Mercedes-Fahrer an. Der Lkw setzte seine Fahrt fort und touchierte mit dem Anhänger den Mercedes hinten links. Der 33-jährige Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Ein Zeuge konnte sich aber das Kennzeichen merken. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein und konnte den Lkw auf dem Weg in Richtung Anschlussstelle Olpe anhalten. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

