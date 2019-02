Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Privatwohnungen - Diebe entwenden Schmuck und Bargeld

Attendorn (ots)

Am Mittwoch zwischen 16 und 19 Uhr sind bislang unbekannte Täter im "Heggener Weg" in eine Wohnung eingedrungen und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zuvor erklommen sie einen Balkon und hebelten die Tür auf. Anschließend durchwühlten sie das Schlafzimmer. Dort nahmen sie Bargeld und Schmuck mit. Die Beute sowie der Sachschaden konnten noch nicht vollständig benannt werden. Für die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung ist die Kriminalpolizei jetzt zuständig.

Ein zweiter Einbruch hat sich gestern (20. Februar) zwischen 16.45 und 18.40 Uhr in der Weberstraße in Attendorn in einem Reihenhaus ereignet. Dort hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf, durchwühlten die Räume und entwendeten einen Tresor mit Schmuck. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich, die Beute hat einen vierstelligen Wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell