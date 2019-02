Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Akkuschrauber

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Montag (18. Februar) 19.30 Uhr auf Dienstag (19. November) 7.30 Uhr haben sich unbekannte Täter durch ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten einer Werkstatt in Altenhundem verschafft. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand durchstachen sie zuerst die Dichtung des Fensters. Dann beschädigten sie die Verglasung so, dass sie durch die entstandene Öffnung den Fenstergriff umlegen konnte. Die Täter durchsuchten die Räume und hebelten eine Kasse mit Kleingeld auf. Zudem nahmen sie eine Spardose sowie einen Akkuschrauber inklusive Ladestation mit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Bereich, gleiches gilt für die Höhe des Sachschadens. Hinweise zur Tat oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

