Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Olpe (ots)

Am Dienstagmorgen (19. Februar) ist ein Fahrradfahrer gegen 7.30 Uhr auf dem Valentinsweg in Richtung der Valentinskapelle gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich aufgrund von Glatteis auf einem abschüssigen Teil der Straße. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach Zeugenangaben nicht beteiligt. Zunächst kam der 57-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Aufgrund der schweren Verletzungen musste er aber mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

