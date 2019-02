Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Glätteunfall - 50-Jährige leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Heute Morgen (19. Februar) gegen 7.30 Uhr hat sich in Müllen auf der "Lennhauser Straße" ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine 50-Jährige leicht verletzte. Aufgrund von plötzlich eingetretener Glätte verlor zunächst ein 32-Jähriger Audi-Fahrer in einer Linkskurve in Richtung Schönholthausen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen. Die 50-Jährige Fahrerin verletzte sich leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell