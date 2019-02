Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jähriger verletzt sich bei Meinungsverschiedenheit

Attendorn (ots)

Am Montagnachmittag (19. Februar) gegen 15 Uhr hat ein polizeibekannter 36-Jähriger in der Bahnhofsstraße in Attendorn einen 18-Jährigen zunächst vor dem Allee-Center angepöbelt und schließlich auch bedroht. Zunächst kam es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Männern, woraus sich eine Rangelei entwickelte. Zuerst hielt der 36-Jährige den Jüngeren an der Schulter fest. Dieser wehrte sich und brachte den Beschuldigten zu Boden. Dort hielt er ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als die Beamten erschienen, verhielt sich der 36-Jährige weiterhin aggressiv. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Nach Rückspräche mit dem zuständigen Richter sowie einer Gefährderansprache konnte er das Gewahrsam wieder verlassen. Der 18-Jährige verblieb leicht verletzt, seine Brille wurde beschädigt.

