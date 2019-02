Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Räuber stößt Radfahrer um und stiehlt 5.- Euro

Olpe (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 08.15 Uhr, in der Franziskanerstraße an der Einmündung Mühlenstraße, ein Raub. An der dortigen Ampelanlage stieß ein bisher Unbekannter einen 14-jährigen Schüler von seinem Fahrrad. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte zog dem Geschädigten die Geldbörse aus der Hosentasche und entnahm einen 5-Euro-Schein. Anschließend warf er die Geldbörse in Richtung des 14-Jährigen und entfernte sich zunächst stadtauswärts, um dann nach rechts in die Westfälische Straße zu laufen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 25 Jahre alt, dunkler Teint, ca. 182 cm groß. Bekleidet war er nach Angaben des Geschädigten mit einer schwarzen Jacke aus Polyester, einer schwarze Hose und weißen Turnschuhen. Außerdem trug er eine auffällige blauschwarze Brille mit großen Gläsern. Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

Kreispolizeibehörde Olpe

