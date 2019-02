Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Geldbörse in Bekleidungsgeschäft entwendet

Drolshagen (ots)

In einer Bäckerei in der Hagener Straße hat gestern Mittag (21. Februar) gegen 12.45 Uhr eine Finderin ein Portemonnaie abgegeben, dass sie zuvor auf einem nahegelegenen Parkplatz gefunden hatte. Die Polizei konnte die Eigentümerin schnell ausfindig machen und ihr die Geldbörse übergeben. Bei der Befragung gab sie an, dass sie zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Drolshagen war. Dort wurde sie von einer unbekannten Person angerempelt. An der Kasse stellte sie fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Tasche befand. Sie würde aber vermuten, dass ihr die Frau, die sie angerempelt hatte, die Geldbörse entwendet habe. Nach Angaben der Geschädigten war die Frau circa 40 - 50 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare und trug eine graue Softshell-Jacke. Aus dem Portemonnaie wurden Bargeld und Geldkarten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

