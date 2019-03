Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sassenroth - Gleitschirmflieger landet im Baum

Betzdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein 32-Jähriger mit seinem Gleitschirm unsanft in einem Baum gelandet. Er war von einem Hang in Herdorf - Sassenroth gestartet und aus ungeklärter Ursache in einem Baum hängen geblieben. Der 32-Jährige musste von der Feuerwehr Höhenrettung aus seiner misslichen Lage geborgen werden. Hierzu wurde der Baum mit Steigeisen erklommen und der Gleitschirmflieger abgeseilt. Nach eigenen Angaben wurde der 32-Jährige nicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell