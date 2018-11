Celle (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden zwei Einfamilienhäuser Ziel von Einbrechern. In Hustedt gelangten die Täter durch ein kleines Wäldchen zum rückwärtigen Bereich eines Privatgrundstücks. Durch eine unverschlossene Gartenpforte betraten sie das Grundstück und brachen eine Terrassentür auf. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und verschwanden schließlich mit Schmuck im Wert von über tausend Euro. In Bergen, OT Becklingen drangen unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Kellertür in ein Haus ein. Sie durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen und stahlen Unterhaltungselektronik sowie Werkzeug. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell