POL-CE: Fortsetzung von Alkohol-und Drogenkontrollen im Celler Stadtbereich

29225 Celle (ots) - Am heutigen Abend, Samstag, 25.11.2018, wurde in der Zeit von 21:00 Uhr - 23:30 Uhr Alkohol - und Drogenkontrollen in der Nienburger Straße, B 214 durch Celler Polizeibeamte unter Mitwirkung durch Polizeibeamte der Polizeistation Wietze durchgeführt.

Es wurden im Kontrollzeitraum ca. 120 Fahrzeuge kontrolliert. Ein 21 jähriger Wietzer wurde dabei unter Einfluss berauschender Mittel als Fahrzeugführer eines PKW Mercedes Benz festgestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

