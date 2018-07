POL-SO: Warstein - Radfahrer schwer verletzt

Warstein (ots) - An der Kurfürstenstraße kam es am Donnerstag um 21:30 Uhr zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Fahrrad auf der Kurfürstenstraße, bergab, in Richtung Oeventroper Straße unterwegs. Hier prallte er aus unbekannter Ursache gegen eine hohe Bordsteinkante und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell